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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta 2. doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,57, 1. doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,97 oldu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.01.2022
Türkiye'de 66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 34 bin 592 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun."

"Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz"

Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise sağlıkta şiddet olaylarına dikkati çekerek, "Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın." ifadelerini kullandı.

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