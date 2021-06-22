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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım   | 22.06.2021
Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı da 49 bin 293 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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