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Koronavirüs

Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.04.2021
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: İsa Terli / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483 oldu.

Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
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