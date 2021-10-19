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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.

İsa Toprak   | 19.10.2021
Türkiye'de 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,56 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 218 bin 58 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."

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