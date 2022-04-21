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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 3 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 733 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.04.2022
Türkiye'de 3 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 733 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 964 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 402 bin 858 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Türkiye'de 3 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi
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