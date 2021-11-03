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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi

Ayşe Şensoy Boztepe   | 03.11.2021
Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

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