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Koronavirüs

Türkiye'de 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Barış Gündoğan   | 23.03.2021
Türkiye'de 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

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Türkiye'de 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
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