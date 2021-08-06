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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi.

Kemal Karadağ   | 06.08.2021
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'u birinci doz, 28 milyon 498 bin 869'u ikinci doz, 5 milyon 453 bin 334'ü üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.


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