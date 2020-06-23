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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 162 bin 848 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.

Özcan Yıldırım   | 23.06.2020
Türkiye'de 162 bin 848 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız 3 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla." değerlendirmesinde bulundu.

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