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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 277 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi.

Selma Kasap   | 30.03.2022
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 277 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 18 bin 856 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 940 bin 492 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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