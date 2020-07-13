Türkiye'de 1156 kişinin daha Kovid-19 tedavisi tamamlandı
Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu. 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.
Ankara
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Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.
Son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.
En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/wGSSKQcuNA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2020
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamasında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var." bilgisini verdi.
Bakan Koca, "Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.