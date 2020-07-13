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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 1156 kişinin daha Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu. 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.

Muhammed Boztepe   | 13.07.2020
Türkiye'de 1156 kişinin daha Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.

Bakan Koca: Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamasında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var." bilgisini verdi.

Bakan Koca, "Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav." ifadelerini kullandı.

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