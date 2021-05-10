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Koronavirüs

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Mehmet Yılmaz   | 10.05.2021
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Budapeşte

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek." ifadesini kullandı.

Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

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