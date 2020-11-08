Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Kovid-19 ile mücadele sürecinde 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınlarına şu ana kadar 7 kez aylık 1000'er lira olmak üzere toplam 20,8 milyon lira nakdi destek sağladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 08.11.2020
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının mütevelli heyeti üyeleri arasında kamu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler bulunuyor. 

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarına yönelik çalışmalar yürüten vakıf, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de aileleri yalnız bırakmadı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının olumsuz ekonomik etkilerine karşı bir süre önce şehit yakınları ve gazileri, başvurularına gerek olmaksızın desteklemeye başladıklarını anımsattı.

Bu desteği salgın süreci sonrasında da düzenli olarak devam ettireceklerinin altını çizen Gürs, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan yardımdan 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarımıza aylık 1000'er lira olmak üzere 7 kere toplamda 20,8 milyon lira nakdi destek sağlanmıştır. Desteklerimiz sadece salgın dönemi değil, sonrasında da devam edecek."

"Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

15 Temmuz'da eşi ve babası şehit, 2 kardeşi ise gazi olan Gürs, vakıfta görev almanın, şehit yakınları ve gaziler için çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Bilge Gürs, salgın nedeniyle bir araya gelemedikleri şehit aileleri ve gazilerle buluşmanın özlemi ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak maddi ve manevi desteklerimiz ile her zaman ve her koşulda kahraman gazilerimizin, vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin yakınlarının yanındayız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un 'fedakar savaşçıları' hemşireler yaşadıkları zorlu süreci anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan 'ev ziyaretinde bulunmayın' uyarısı
Kovid-19'u yenen Yozgat Belediye Başkanı Köse: Bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek
Kovid-19 denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yeri faaliyetten men edildi

Benzer haberler

Kovid-19 krizinin kazananı olarak Çin ve Türkiye öne çıkıyor

Kovid-19 krizinin kazananı olarak Çin ve Türkiye öne çıkıyor

Kovid-19'un 'fedakar savaşçıları' hemşireler yaşadıkları zorlu süreci anlattı

Kovid-19'u yenen Yozgat Belediye Başkanı Köse: Bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı