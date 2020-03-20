Türkiye’nin koronavirüsle imtihanı
Son aylarda ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyada yaşamı durma noktasına getirdi. Türkiye salgına karşı nasıl bir mücadele ediyor? İlk günden itibaren hangi önlemler alındı?
Ankara
Son aylarda ortaya çıkan ve birçok ülkede hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye ilk günden itibaren etkili önlemler aldı.
Aralık 2019’da, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın tüm dünyayı etkisi altına aldı.
Çin’in ardından, İtalya, İran, Güney Kore'de binlerce vaka görülürken, Fransa, İspanya gibi Avrupa’nın pek çok ülkesinde yaşam durma noktasına geldi.
Avrupa'nın aksine Türkiye, hiçbir vaka tespit edilmeden önce çeşitli önlemleri devreye soktu.
Bu önlemler dahilinde, ilk etapta, farklı üniversitelerden uzmanların yer aldığı "Bilim Kurulu" oluşturuldu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, 30 Ocak’ta "uluslararası acil durum" ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde önlem seviyesi arttırıldı.
Çin'de vaka sayısı artmaya devam ederken, 1 Şubat'ta yapılan operasyonla Vuhan'da bulunan 32'si Türk vatandaşı 42 yolcu Türkiye'ye getirildi.
Virüsün İran'da da görülmesi üzerine Türkiye İran'la sınırlarını kapatma kararı aldı.
Okullar ve eğlence mekanları kapatılırken, ülkenin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
Kovid-19 salgınının Avrupa'da hayatı durma noktasına getirmesi üzerine, yaklaşık 20 ülkeye uçuşlar durduruldu, 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşları tahliye edildi.
Termal tarama yöntemiyle hastaların önemli kısmı havalimanında tespit edilirken, tahliye uçuşlarıyla Türkiye'ye gelen yolcuların tamamı da karantinaya alındı.
Birçok alanda alınan önlemler sayesinde Türkiye'de ilk ölüm, diğer ülkelere kıyasla, oldukça geç bir tarihte görüldü.
Anadolu Ajansı virüse karşı mücadelede Türkiye'nin bugüne kadar attığı adımları araştırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.