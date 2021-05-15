Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
THY Genel Müdürü Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."
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