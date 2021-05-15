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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

THY Genel Müdürü Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 15.05.2021
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."





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