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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Ömer Olcay   | 18.01.2021
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda, yedincisi 15 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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