Euro
7.05
Dolar
6.45
BIST 100
86,073.33
Altın
1,497.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşların ekmeksiz kalmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Kadir Yıldız,Şahin Oktay   | 18.03.2020
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil

Kocaeli


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, halkın temel gıdası olan ekmeği üreten iş yerlerinde hijyen tedbirlerinin olağanüstü durumda olması için odalara genelge gönderdiklerini kaydetti. 

Bugüne kadar temiz üretilen ekmeğin daha hijyen üretilmesi için tedbirlerin 3-4 kat arttırıldığını ifade eden Balcı, üretim aşamasında hijyenine dikkat edilen ekmek konusunda alım aşamasında da aynı duyarlılığın sergilenmesi gerektiğini bildirdi.

Balcı, vatandaşın ekmeği aldığı yerlerin hijyenik olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu aşamada perakende satış yerlerinde özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor. Bu konuda Bakanlığımızın gerekli uyarıları var. Burada görev, illerdeki İl Tarım Müdürlüğü ile belediyelere düşmektedir. Bakkal ve marketin dışında kaldırımda ekmek dolabı, pazar yerinde ekmek satışı veya arabada ekmek satışının önüne geçilmesi lazım. Yoksa üretim aşamasında göstermiş olduğumuz hijyen konusundaki dikkatin hiçbir anlamı kalmaz." diye konuştu.

"Ekmek kilogram fiyatının 7,5 liranın üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışırız"

Halkın ekmek konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı konusunda kendilerine çok soru geldiğini anlatan Balcı, bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklama yaptığını, buğday ve unda sıkıntının olmadığını söyledi.

Balcı, "Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum gündemimizde yok, söz konusu da değil." diyerek, bu yüzden vatandaşın tedirgin olmaması gerektiğini aktardı.

Vatandaşın bu sebeple fazla ekmek alarak israfa yol açmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"Şu anda ekmeğin kilogram fiyatı azami ülke genelinde 7,5 lira civarında seyrediyor. Fırıncı esnafı, böyle hassas zamanlarda ekmek fiyat konusunu gündeme getirmemiştir. O hassasiyetimizi muhafaza ederiz. Türkiye genelinde 7,5 liranın üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışırız. Vatandaşımız gereksiz şekilde 5-10 çuval un alıp kenara koyarsa o zaman bizim hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığımızı düşündüğümüz un konusunda sıkıntı yaşamış oluruz. Sayın Bakanımız da açıkladı, bizim buğday ve un sıkıntımız yok. Fırınlarımız yüzde 25 kapasiteyle çalışıyor. Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi halkımızın ekmeği her zaman nasıl tedarik ediyorsa o şekilde tedarik etme imkanı var."

Balcı, vatandaşların hijyenik olmayan ortamda satışı yapılan ekmeği almaması gerektiğine dikkati çekerek, "Ekmek satışında kota koyulması gibi bir ihtiyaç şu anda yok. Vatandaş 3-4 ekmek alıyorsa bilinçli vatandaşımız o ekmeği ertesi gün tüketecektir. Sokağa çıkmak istemediği için belki 2 günlük ekmeğini alabilir, bundan doğal bir şey olmaz. Aldığı ekmeği israf etmeyip tükettikten sonra hiçbir sakınca yok." şeklinde konuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalyaspor'dan Brezilya'da karantinada olan Charles ile ilgili açıklama
Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde evinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan altınla ödüllendirilecek
Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor
Chelsea stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Benzer haberler

Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor

Chelsea stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Kırklareli'nde evinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan altınla ödüllendirilecek

Kırklareli'nde evinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan altınla ödüllendirilecek
Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
Türkiye Kovid-19'la mücadelede 'en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke' oldu

Türkiye Kovid-19'la mücadelede 'en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke' oldu