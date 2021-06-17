Türkiye, dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.
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DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE’NİN. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021