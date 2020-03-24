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Spor, Koronavirüs

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Boks milli takımında bir sporcu ve antrenörde koronavirüs pozitif çıktı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, "Testi pozitif çıkan milli sporcumuz Serhat Güler, Bağcılar'da hastanede, en son çıkan tahlillerinde sağlık durumu çok iyi, tahlilleri temiz çıkmış, 2-3 gün sonra evine göndereceğiz demişler." dedi.

Fatih Çakmak   | 24.03.2020
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Boks milli takımında bir sporcu ve antrenörde koronavirüs pozitif çıktı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avrupa'ya giden milli sporcu Serhat Güler ile antrenör Seyfullah Dumlupınar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. 

Gözgeç, Boks Milli Takımı'nın İngiltere'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren müsabakaların durdurulmasının ardından yurda döndüklerini, kafilede yer alan herkesin evlerinde 14 günlük süreci geçirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan bir mili sporcu ile bir antrenörlerinin bulunduğunu belirten Gözgeç, "Testi pozitif çıkan milli sporcumuz Serhat Güler, İstanbul Bağcılar'da hastanede, durumu gayet iyi en son çıkan tahlillerinde sağlık durumu çok iyi, tahlilleri temiz çıkmış, 2-3 gün sonra evine göndereceğiz demişler. Diğeri de antrenörümüz Seyfullah Dumlupınar o da Bayburt'ta, onun da pozitif çıktı. Bayburt Hastanesinde tedavisine başlandı. Diğer iki sporcumuz da Trabzon'da test sonuçlarını bekliyor, bugün yarın çıkar." bilgisini verdi.

Diğer sporcular, antrenörler ve kendisinin evlerde kontrol altında bu süreci geçirdiklerini aktaran Gözgeç, "Herkes evinde 14 günlük süreci geçiriyor. Zaten herhangi bir belirti olmadan hastaneye gelmeyin diye telkinde bulunuyorlar." diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, İngiltere'ye giden kafileye ilişkin de "Avrupa'ya giden 13 sporcu, 6 antrenör, 2 masör ve fizyoterapist, 3 de idareci olmak üzere 24 kişiydik. Bu 24 kişi 14 günlük süreci atlatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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