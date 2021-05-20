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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye BioNTech-Pfizer aşısından 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı

Bahattin Gönültaş   | 20.05.2021
Türkiye BioNTech-Pfizer aşısından 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı

Berlin

Türkiye,  Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı.

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