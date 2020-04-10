Türk Kızılay'dan sosyal medyada plazma bağışçısı arayanlara uyarı
Türk Kızılay, sosyal medya veya farklı yollardan plazma bağışı için iyileşmiş Kovid-19 hastalarına ulaşma yoluna gidilmemesi çağrısında bulunarak, iyileşen hastaların tüm verilerinin Sağlık Bakanlığında bulunduğunu duyurdu.
İstanbul
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Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, kritik durumdaki hastaların tedavisi için iyileşmiş Kovid-19 hastalarından immün plazma bağışları alınmasına devam edildiği belitildi.
Kovid-19 hastalığının tamamlayıcı tedavisi kapsamında hastalara nakledilen immün plazmalar için bekleme listesini koronavirüs tedavisi gören hastaların bulunduğu hastanelerin oluşturduğu aktarılan açıklamada, özellikle sosyal medya üzerinden bağışçı aramanın yanlış bir yaklaşım olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Kızılay olarak iyileşmiş hastalarımızı plazma bağışlamaya ve hastalara ümit olmaya davet ediyoruz. Plazma talepleri hastaneler tarafından hasta ismi belirtilmeden yapılmakta olup, bekleme listeleri etik ve tıbbi kriterlerle aciliyete göre yine hastaneler tarafından oluşturulmaktadır. Kızılay'ın aldığı plazma bağışları, Sağlık Bakanlığının gösterdiği noktalara bu kriterlerle yapılmaktadır. Önümüzdeki haftalarda bağışçı sayısının artışı ile hastalarımıza ulaşım artacaktır. Vatandaşların kaygıları ve çare aramaları anlaşılmakla birlikte sosyal medyadan veya farklı yollardan iyileşmiş hastalara ulaşma yolu tercih edilmemelidir. Bu yol devletimiz tarafından resmi olarak kapatılmıştır. İyileşmiş olan hastalarımızın tüm verileri Sağlık Bakanlığında bulunmaktadır. Türk Kızılay onlara ulaşmakta ve doğrudan iletişim kurarak plazmalarını bağışlamalarını talep etmektedir."
"Kimler bağışçı olabilir"
Açıklamada, immün plazmaların, iyileşmiş hastaların taburcu olmalarından iki hafta sonra alınabildiği bilgisine yer verilerek, şu bilgilere yer verildi:
"İyileşen hastalardan, 18-60 yaş arası, 50 kilogramın üzerinde, gebe kalmamış, hepatit, HIV, sifiliz gibi hastalıkları olmayan kan verebilme niteliklerine sahip gönüllü insanlar plazma verebilmektedir. Önümüzdeki günlerde iyileşen hasta sayısı artacağından ve gönüllü bağışçılar 3 kez 400 mililitre plazma verebileceğinden, bir bağışçıdan alınan bu plazmalar 6 hastaya verilebilecektir. İyileşen hasta sayısı arttıkça önümüzdeki günlerde faydalanacak hasta sayısı da artacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.