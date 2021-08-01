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Koronavirüs, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 259'a yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.08.2021
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 18 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 18 kişi arasında müsabakalarda yarışan sporcular yer almadı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 259'a çıktı.

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