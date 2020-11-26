Euro
9.38
Dolar
7.89
BIST 100
1,332.29
Altın
1,814.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı sonrasında Katar Devleti Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile anlaşmaların imza törenine katılıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul’da Sabah gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katılıyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağan dışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, uzmanlık öğrencileri ancak deprem,sel, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, eğitim gördüğü kurumda veya aynı ildeki sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek.

Yeşim Sert Karaaslan   | 26.11.2020
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağan dışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Ankara

Tıpta ve diş hekimliğinde öğrenim gören uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek ancak olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görev alabilecek.

Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak. Belirtilen haller nedeniyle tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan uluslararası uçuşları 31 Aralık'a kadar başlatmayacak
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağan dışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek
Güreşte Kovid-19 şoku: Milli Takım'da 15 kişinin testi pozitif çıktı
İran'da son 24 saatte 482 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Birleşik Krallık'ta 4 Kıbrıs Türkü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağan dışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağan dışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Yaş çay üreticilerine bu yılın ürünü için fark ödemesi yapılacak

Yaş çay üreticilerine bu yılın ürünü için fark ödemesi yapılacak
25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

25 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi
Belediyeye yapılan görevlendirme ile Ergani'ye 8 ayda 30 milyon liralık yatırım

Belediyeye yapılan görevlendirme ile Ergani'ye 8 ayda 30 milyon liralık yatırım