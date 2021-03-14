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Sağlık, Koronavirüs

Tıp Bayramı'nı buruk kutlayan sağlık çalışanları, asıl bayramı Kovid-19'u sonlandırınca yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nı hastalarının başında geçiriyor.

Cihan Demirci,Hakan Mehmet Şahin   | 14.03.2021
Tıp Bayramı'nı buruk kutlayan sağlık çalışanları, asıl bayramı Kovid-19'u sonlandırınca yapacak Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nı hastalarının başında geçiriyor. Salgının başladığı günden bu yana fedakarca çalışan sağlıkçılar, bayram mutluluğunu salgından kurtardıkları, iyileştirdikleri her hastada yaşıyor. Kovid-19 Yoğun Bakım Hemşiresi Görkem Kaplıca, salgına karşı mücadelesine devam ediyor. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Edirne

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı günden bu yana fedakarca çalışan, evlerinden, ailelerinden uzak kalsalar da mücadeleden vazgeçmeyen sağlıkçılar, bayram mutluluğunu salgından kurtardıkları, iyileştirdikleri hastalarda yaşıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde görevli doktor Sinem Yetimoğulları, AA muhabirine, salgın boyunca hem poliklinik hem de Kovid-19 servislerinde çalıştığını söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının salgına karşı zorlu bir mücadele verdiğini belirten Yetimoğulları, "14 Mart tıp bayramlarında seviniyoruz ama bizim bayramımız bu mücadeleyi yendikten sonra olacak. Salgından korunma yollarını herkes öğrendi artık. Bunları bildiğimiz halde bugünlerde zor süreçler atlatıyoruz. Hep birlikte inşallah bu süreci sona erdireceğiz. Salgınsız 14 Mart Tıp Bayramlarının daha güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Koronavirüsten kurtardığımız, iyileştirdiğimiz her hasta bizi mutlu ediyor"

Kovid-19 servisinde çalışan hemşire Nuray Türkeri de tüm dünya gibi Türkiye'nin de virüsle savaştığını ifade etti.

Mücadelelerinin durmadan devam ettiğini anlatan Türkeri, şunları kaydetti:

"Tüm ailemizi geride bırakarak burada görevimize devam ediyoruz. Koronavirüsten kurtardığımız, iyileştirdiğimiz her hasta bizi mutlu ediyor. Vatandaşların her zaman yanındayız, onlarla birlikte mücadele ediyoruz. Salgını hep birlikte yeneceğiz. Kendilerine yardımcı olmak için desteğimizi sağlıyoruz. Gerek bakım gerek tedavi gerekse psikolojik olarak hastalarımıza yakından destek sağlıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı şu anda kutlayamıyoruz, son hastamız iyileşene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Koronavirüs hastası kalmadığı zaman tıp bayramımızı kutlayacağız."

"Salgının bitmesi bizim bayramımız olacak"

Kovid-19 servisinde çalışan hemşire Uğur Tarkun, 14 Mart'ın tıp bayramı olduğunu ancak sağlıkçılar için tıp bayramının salgın sona erdiğinde başlayacağını dile getirdi.

Kovid-19 Yoğun Bakım Hemşiresi Görkem Kaplıca da tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini sürdürdüğünü belirterek, "14 Mart'ın bizim için bu yıl çok daha farklı bir önemi var. Kovid-19'un bittiğini görmek, toplumun bunu sağ salim atlatması bizim bayramımız olacak. Bunun için de herkesin sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması gerekiyor." diye konuştu.






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