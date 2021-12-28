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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde konuşuyor
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Politika, Koronavirüs

TBMM Başkanı Şentop Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 28.12.2021
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu

TBMM

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