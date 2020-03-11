TBMM Başkanı Şentop: Koronavirüs konusunda herkes üzerine düşeni yerine getirirse süreci kolay atlatırız
TBMM Başkanı Şentop, koronavirüs konusunda, "Bundan sonra eğer herkes üzerine düşeni yerine getirirse, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse bu süreci inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs konusunda, "Bundan sonra eğer herkes üzerine düşeni yerine getirirse, sağlık görevlilerimizin, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse bu süreci inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız." dedi.
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