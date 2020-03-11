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Politika, Koronavirüs

TBMM Başkanı Şentop: Koronavirüs konusunda herkes üzerine düşeni yerine getirirse süreci kolay atlatırız

TBMM Başkanı Şentop, koronavirüs konusunda, "Bundan sonra eğer herkes üzerine düşeni yerine getirirse, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse bu süreci inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız." dedi.

Alper Atalay   | 11.03.2020
TBMM Başkanı Şentop: Koronavirüs konusunda herkes üzerine düşeni yerine getirirse süreci kolay atlatırız Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs konusunda, "Bundan sonra eğer herkes üzerine düşeni yerine getirirse, sağlık görevlilerimizin, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse bu süreci inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız." dedi.

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