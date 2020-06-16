TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.
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Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, Kovid-19 şüphesiyle test yapıldı.
Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.