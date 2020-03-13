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Türkiye, Koronavirüs

TBF Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz: Koronavirüs değil, fiyat artışları bizi hasta edecek

TBF Genel Başkanı Deniz, panik havasının piyasa şartlarını bozduğunu belirterek, "Bu nedenle lütfen paniğe kapılmayalım. Yoksa koronavirüs değil, fiyat artışları bizi hasta edecek." dedi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 13.03.2020
TBF Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz: Koronavirüs değil, fiyat artışları bizi hasta edecek

İstanbul

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında yapılan suni artış ve stokçuluğa ilişkin tüketicileri temkinli olmaları yönünde uyardı. Son günlerde bazı çevrelerin bilinçli olarak yalan haberler yaydığına dikkati çeken Deniz, bu durumun panik havası oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Panik havasının tüketiciler adına büyük kayıplara neden olacağını belirten Mehmet Bülent Deniz, şöyle konuştu:

"Panik, piyasaların yıkımı demektir. Bu yıkımdan da en çok etkilenecek olan biz tüketicileriz. Piyasalar arz talep dengesi üzerine kuruludur. Panik yaptığınızda bu denge tamamen bozuluyor. Çünkü bu dengenin içerisine panikle birlikte fırsatçılar da giriyor. Bakın temizlik ve hijyen ürünlerindeki artışın ardından, zamlar gıda fiyatlarına sıçradı. Bu fiyat artışlarının altında tüketici ezilecektir. Bu nedenle lütfen paniğe kapılmayalım. Yoksa koronavirüs değil, fiyat artışları bizi hasta edecek."

"Tüketiciler sakin olsun"

Türkiye'de serbest piyasa koşullarının hakim olduğunu vurgulayan Deniz, bu tür piyasalarda devletin müdahalesinin kısıtlı ve yetersiz kaldığını aktardı.

Deniz, haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik devletin ilgili birimlerinin harekete geçtiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serbest piyasa ekonomisinde devlet ne yaparsa yapsın bu suni fiyat artışlarının önüne geçemez. Burada vatandaş kendisine şu soruyu soracak: 'Bu fiyat artışından aslında kim sorumlu?' Bu çerçevede değerlendirme yapması gerekir. Panik durumu oluşmadığı zaman fiyatlar normal seyrinde devam edecektir. Yoksa tüketiciler bu süreçte ağır kayıplar görecektir. Aksi durumda vatandaş yüksek fiyatlarla alışveriş yapmak zorunda kalacak. Ayrıca yapacakları stoklardan da zarar göreceklerdir. Zira bilindiği gibi her ürünün belli bir raf ömrü var. Sonrasında bu stokları tüketemeyen vatandaş, ikinci kez zarar görmüş olacak."

Deniz, Türkiye'de çok başarılı önlemler alındığını anlatarak, "Umarım bunu sürdürürler. Tüketiciler talebinin dışında gereksiz harcama yapmasın. Fiyatlar kendiliğinden düzelecektir. Bu nedenle tüketicilerimizden sakin olmalarını istiyoruz." dedi.

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