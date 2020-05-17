Tanzanya'dan getirilen 53 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi
Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kırıkkale
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 53 kişi, polis eşliğinde 3 otobüsle Kırıkkale'ye götürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda ateşleri ölçülen vatandaşlar, tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ve jandarma ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yurttakilerin 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantinadakilere destek sağlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.