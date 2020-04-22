Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Suudi Arabistan'dan 308 Türk vatandaşı Adıyaman'a getirildi

Suudi Arabistan'daki 308 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Adıyaman'a getirildi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 22.04.2020
Suudi Arabistan'dan 308 Türk vatandaşı Adıyaman'a getirildi

Adıyaman

Suudi Arabistan'daki 308 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Adıyaman'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Suudi Arabistan'daki 308 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Gaziantep Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, 16 otobüsle Adıyaman'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Safvan Bin Muattal Yurdu'na gönderildi.

Yurtta 14 gün süreyle karantinada tutulacak 308 kişinin ateşleri, yurt bahçesinde sağlık personeli tarafından ölçüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de birçok tedbirin alındığını anımsattı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edildiğini aktaran Keleş, "2 hafta önce Karadağ'dan Adıyaman'a gelen 479 ve Bulgaristan'dan gelen 25 kişiyi misafir etmiştik. Onları yolcu ettikten sonra bugün itibarıyla Cezayir ve Suudi Arabistan'dan gelen yaklaşık 650'ye yakın yurttaşımızı misafir edeceğiz. 5 yıldızlı otel konforundaki yurtlarımızda misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce başladığı belirlendi
Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak
Burcu Çalık GöçümlüSağlık Bakanı Koca: Veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Sırbistan'dan 94 Türk vatandaşı THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a yükseldi

Benzer haberler

Kuveyt'ten getirilen 348 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 348 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan 308 Türk vatandaşı Adıyaman'a getirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen vatandaşların 'Türk bayraklı' coşkusu

Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi tepkiye yol açtı

Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi tepkiye yol açtı

Adıyaman'da baharın gelişiyle ters laleler açtı

Adıyaman'da baharın gelişiyle ters laleler açtı
Hollanda'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi

Hollanda'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi