Son 24 saatte Kovid-19'dan 76 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.
Ankara
Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.
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