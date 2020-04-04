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Türkiye, Koronavirüs

Son 24 saatte Kovid-19'dan 76 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.

Ferdi Türkten   | 04.04.2020
Son 24 saatte Kovid-19'dan 76 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.

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