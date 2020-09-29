Euro
9.20
Dolar
7.84
BIST 100
1,123.25
Altın
1,895.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bugün 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı ise 1583 oldu.

Enes Kaplan   | 29.09.2020
Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1452 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, vaka sayısı 317 bin 272, vefat sayısı 8 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 638, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi azalarak 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan "mücadeleye destek verin" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 7 bin 143 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
İdlib'de okullar Kovid-19 nedeniyle gecikmenin ardından açıldı
İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı

IATA: Hava yolu yolcu trafiği 2020'de Kovid-19 nedeniyle yüzde 66 azalacak

AK Parti Sözcüsü Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Medeniyetler İttifakının çalışmalarını desteklemeye devam edecektir

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Medeniyetler İttifakının çalışmalarını desteklemeye devam edecektir
Diyarbakır anneleri bir evladın daha ailesine kavuşmasının sevincini yaşıyor

Diyarbakır anneleri bir evladın daha ailesine kavuşmasının sevincini yaşıyor