Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğünden, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirildi.
Ankara
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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında, Büyükşehirlerimizde Havacılık Daire Başkanlığımıza ait Uçak, Helikopter, İHA ve Drone ile denetimler gerçekleştirildi. 🚁✈️— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 12, 2020
Vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı, Havacılık dai. başk. yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.👏🏼 pic.twitter.com/EbXxxb8Lrx
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Kovid-19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 7 bölgede, özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerimizde, Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlarla devriye uçuşları yapıldı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.