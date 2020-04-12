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Türkiye, Koronavirüs

Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 12.04.2020
Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Kovid-19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 7 bölgede, özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerimizde, Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlarla devriye uçuşları yapıldı."

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