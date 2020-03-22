Sokağa çıkma kısıtı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı
İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan birçok kişinin ihtiyaçları güvenlik güçlerince sağlanıyor.
Ankara
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.
İçişleri Bakanlığının bu gece yarısından sonra uygulamaya başladığı önlemlerin ardından gün içerisinde "155, 156 ve 112" hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, ücretini ödemek koşuluyla yardım talebinde bulundu.
İhtiyaçları tek tek not edilen aileler için marketlerden alışveriş yapan görevliler, ekip otolarıyla ailelerin belirttiği adrese giderek malzemelerini teslim etti.
155'i arayan vatandaşın ihtiyaçlarını ekipler giderdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan, kalp damar, şeker ve hiper tansiyon hastası Mehmet Satkın da evinin mutfak ihtiyacı için 155 Polis İmdat hattını aradı.
Satkın'ın telefonda ilettiği ihtiyaçlarını not eden ve mahalledeki polis merkeziyle iletişime geçen çağrı merkezindeki görevli, buradaki bir ekibi, alışverişe yönlendirdi. Kısa sürede Satkın'ın ihtiyaçlarını karşılayan polis ekibi alışveriş poşetlerini bu kişiye teslim etti.
İhtiyaç halinde her türlü eksiğinin giderileceği konusunda bilgilendirilen Satkın, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı.
Polis ekiplerine teşekkür eden Mehmet Satkın, uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.
Balıkesir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid 19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel ekip oluşturdu.
Polisin 155 ihbar hattına yapılan yardım çağrılarına karşılık veren ekipler, vatandaşların acil ihtiyaçlarını market, büfe gibi yerlerden alarak evlerine götürüyor.
Hakkari'de askerler, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor
Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerler, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.
Hakkari Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurdu.
Bu kapsamda kent genelinde 112 Acil Çağrı destek hattını arayarak yardım talebinde bulunanlara İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Emniyet ve Sağlık müdürlükleri ile Kızılay ekipleri yardım eli uzattı.
Ekipler, siparişler doğrultusunda aldıkları eşyaları talepte bulunan vatandaşların evlerine götürerek teslim etti. Evde sağlık hizmeti alan vatandaşların kontrolleri de sağlık görevlilerince sağlandı.
Çukurca ilçesinde sokağa çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını temin eden askerler, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek aldıkları ürünleri teslim etti.
Yaşlılar da askerlere yakın ilgi göstererek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.