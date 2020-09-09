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Türkiye, Koronavirüs

Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Sinop'ta, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik ile Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın yeni tip koronavrüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 09.09.2020
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Sinop


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sinop'ta, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. 

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Pendik, tedavi altına alındı.

Kaymakam Pendik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çakıcı, şüphe üzerine yapılan testinin pozitif çıktığını belirttiği paylaşımında, "Sağlık durumum çok şükür gayet iyi. Şu an hastanede tedavi sürecim devam ediyor. Dualarımız ile inşallah kısa sürede sağlığıma kavuşacağım." ifadelerine yer verdi.

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