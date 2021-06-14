SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılıyor
Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran Salı gününden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.
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İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021