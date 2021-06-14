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Türkiye, Koronavirüs

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılıyor

Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran Salı gününden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Dilara Küçükerdoğan   | 14.06.2021
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılıyor Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

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