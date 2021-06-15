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Türkiye, Koronavirüs

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanması başladı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı.

Özgün Tiran   | 15.06.2021
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanması başladı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Trakya'da SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanması başladı

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Kırklareli'nde de aşı takvimine dahil edilenler Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını oluyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ufuk Usul, AA muhabirine, aşı takvimine kendilerinin de dahil edilmesinden dolayı Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Uzun süredir aşı olmayı beklediğini belirten Usul, aşı olduktan sonra kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.

Vatandaşlardan Kadir Sargan, sağlık açısından aşılama çalışmalarının önemli olduğunu bildirdi.

Aşı olduğu için mutlu olduğunu anlatan Sargan, bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Muzaffer Özder de normal hayata dönebilmek için aşının önemli olduğunu vurguladı.

Nüfusuna oranla en yüksek aşılamanın olduğu Edirne ile Türkiye'de ilk 10 kent arasında yer alan Kırklareli'nde aşı merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar Edirne'de 277 bin 54, Kırklareli'nde 228 bin 539, Tekirdağ'da 473 bin 975 doz aşı yapıldı.

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