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Kültür Sanat, Koronavirüs

Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oyunlarını "online" oynayacak.

Fatih Türkyılmaz   | 23.03.2020
Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İBB'den yapılan açıklamada, Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, "https://kultursanat.istanbul" adresinden sanatseverlerle buluşturacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Ancak, kültür sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdeleri kapatmıyoruz. Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, "https://kultursanat.istanbul" adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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