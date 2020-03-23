Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oyunlarını "online" oynayacak.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İBB'den yapılan açıklamada, Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, "https://kultursanat.istanbul" adresinden sanatseverlerle buluşturacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Ancak, kültür sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdeleri kapatmıyoruz. Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, "https://kultursanat.istanbul" adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.