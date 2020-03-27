Euro
7.07
Dolar
6.45
BIST 100
89,953.30
Altın
1,627.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
logo
Yaşam, Koronavirüs

Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi

İtalya'dan Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi Ceyda Nur İrk'e, kaldığı yurtta Vali Osman Kaymak tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İlyas Gün   | 27.03.2020
Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi

Samsun

Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'da mahsur kalan ve 2 gün önce ülkeye getirilen üniversite öğrencisine, karantinada kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Ceyda Nur İrk, ERASMUS programı ile 1 ay önce İtalya'nın Cagliari kentine gitti.

Koronavirüs nedeniyle burada mahsur kalan ve THY'nin uçağıyla Türkiye'ye getirilen İrk, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Samsun'daki Münevver Ayaşlı Yurdu'nda diğer öğrencilerle 14 günlük karantinaya alındı.

Karantinadayken 24'üncü yaşına giren öğrenci için Vali Kaymak sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Özel kıyafet giyen yurt görevlileri, Ceyda Nur'un kaldığı odaya pasta götürdü.

Bu esnada yurdun bahçesinde bulunan Vali Kaymak, cep telefonundan İrk'i görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.

Yurdun bahçesinde, müzisyenlerce bir de mini konser verildi.

Ceyda Nur İrk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilginç bir doğum günü kutladığını söyledi.

Unutulmayacak bir sürpriz yaşadığını anlatan İrk, "Vali Osman Kaymak'a çok teşekkür ediyorum. Bu sürprizi hiç beklemiyordum. Görevliler özel kıyafetle pasta getirince şaşırdım. Çok mutlu oldum." dedi.

Kendilerinin Türkiye'ye getirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür eden İrk, "Karantinada çok kaliteli yaşıyorum. Odalarımız çok temiz, yemekler çok güzel. Bir nevi tatil yapıyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da koronavirüs tedavisi gören 11 bin 133 kişi iyileşti
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kovid-19 ile mücadelede Türkiye ile iş birliği vurgusu

Benzer haberler

Divan Grubu, iki otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

Divan Grubu, iki otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

Göztepeli futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testleri negatif çıktı

TÜRGEV, iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi

Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kovid-19 ile mücadelede Türkiye ile iş birliği vurgusu

KKTC Başbakanı Tatar'dan Kovid-19 ile mücadelede Türkiye ile iş birliği vurgusu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki kadınla çocuğuna koronavirüs bulaştığı iddiasını yalanladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki kadınla çocuğuna koronavirüs bulaştığı iddiasını yalanladı