Euro
9.12
Dolar
7.71
BIST 100
1,299.58
Altın
1,872.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ayda 150 bin kilometre yol kateden filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Recep Bilek   | 12.11.2020
Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor

Samsun

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi için 200 filyasyon ekibinin, hafta içi ve hafta sonu ayrımı gözetmeksizin, 7 gün boyunca 09.00-23.00 saatlerinde, 500 kişilik büyük bir "sağlık ordusuyla" hizmet verdiklerini belirtti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ekiplerin 80 araçla sahada her ay yaklaşık 150 bin kilometre yol yaparak Kovid-19 hastalığının kentteki yayılımının önüne geçmeye çalıştığını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz Kasım ayı itibarıyla günlük, Kovid-19 pozitif kişilerle temas etmiş yaklaşık 2 bin kişiye ulaşarak filyasyon çalışması yapıyor ve karantinada dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler veriyor. Son haftalarda artan vaka sayıları karşısında, bu çalışmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için 25 ekiple başlattığımız takip sürecini, Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'nın talimatları ve desteğiyle bugün 200 ekiple devam ettiriyoruz. Koronavirüsün izini bir dedektif gibi süren ekiplerimizin en önemli ihtiyacı, halkımızın bu çalışmada kendilerine adres ve kişilere ulaşmada yardımcı olmaları. Maalesef ekiplerimiz kişilerin eksik bilgi vermesi, adreslerini ve telefon numaralarını doğru aktarmaması nedeniyle sorunlar yaşıyor, gittikleri adreslerde kabul edilmiyor, kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabiliyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı
İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor
Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor
Rusya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 439 ile en yüksek seviyeye ulaştı
Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor

Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağına kısmen uyuldu

Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor

Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor
Çaykur Rizespor'un golcüsü Remy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Çaykur Rizespor'un golcüsü Remy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı

Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı