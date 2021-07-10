Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Özhan ve Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı.
Kamu spotunda Ahmet Özhan, "Sorumluluk sahibi olan, insanları seven, kendinin ve toplumun sağlığını önemseyen herkes aşı olacaktır. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Ahmet Özhan: Sorumluluk sahibi olan, insanları seven, kendinin ve toplumun sağlığını önemseyen herkes aşı olacaktır. Bundan hiç şüphem yok. pic.twitter.com/OrEpDCJ30c— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2021
Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşının önemine işaret eden Acun Ilıcalı da "Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım." çağrısında bulundu.
Acun Ilıcalı: Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım. pic.twitter.com/MIWD3eW9us— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2021
Ünlü müzisyen, oyuncu, sporcu ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Candan Erçetin, Cedi Osman, Kıvanç Tatlıtuğ, Zeynep Bastık, Engin Altan Düzyatan ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.
Çekimleri süren ve birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.