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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.06.2021
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Bayülgen'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Okan Bayülgen, "Ben de yerli, yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum, birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Kovid-19'un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum, doktorları dinliyorum. Size de tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Çekimleri süren, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

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