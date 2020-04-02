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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadele için 'Psikososyal Destek Hattı'

Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.

Duygu Yener   | 02.04.2020
Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadele için 'Psikososyal Destek Hattı'

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, pandemi ile mücadelede psikososyal destek hizmet sunumunda yapılacak çalışmalar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 81 ilde hazırlandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıklarının, illerinde bulunan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi çalışanlarından oluşturduğu ekipler, telefon hattı üzerinden vatandaşlara ve sağlık personeline destek verecek.

İllerde kurulan Psikososyal Destek hatlarına ait telefon numaralarına, "covid19bilgi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Psikososyal Destek Hattı, günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara, psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor.

Sağlık çalışanlarına online ve telefon ile destek hizmeti

Bakanlık, koronavirüs salgınında psikososyal açıdan en çok desteklenmesi gereken meslek gruplarının başında gelen sağlık çalışanları için de "Sağlık Çalışanına Psikososyal Destek Programı"nı başlattı.

Bu kapsamda, öncelikle illerde psikososyal destek hizmeti verecek çalışanlar eğitildi.

Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Kızılay, Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER) iş birliği ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin desteğiyle online olarak illerde psikososyal destek hizmeti sağlayan personele, koronavirüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları ve online ruh sağlığı hizmetinin nasıl alınacağı konularında eğitimler verildi.

Öte yandan, Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ayrıca bir telefon hattı oluşturuldu.

Sağlık çalışanları, isterlerse illerindeki Psikososyal Destek hatlarını arayarak, isterlerse de Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi destek hattının numarasını alarak buradan destek isteyebilecek.

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