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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 42 bin 282, can kaybının ise 908 olduğunu açıkladı.

Buket Güven   | 09.04.2020
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 96 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 42 bin 282'ye, can kaybının 908'e, iyileşen hasta sayısının 2142'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4056, iyileşen hasta sayısı 296, vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2142 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 296'sının daha şifa bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."

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