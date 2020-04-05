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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1042'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının 574'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye yükseldiği bildirildi.

Tanju Özkaya,Mehmet Tosun   | 05.04.2020
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1042'ye ulaştı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. 

Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu. 

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısında 20 bini aştık

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı. 

Koca, paylaşımında "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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