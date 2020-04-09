Sağlık Bakanlığı: Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 42 bin 282, can kaybının ise 908 olduğunu açıkladı.
Ankara
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 42 bin 282, can kaybının ise 908 olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu." bilgisine yer verildi.
Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020
Sağlık Bakanı Koca: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamasında, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.
Koca, artan test sayısına rağmen vaka artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." uyarısında bulundu.
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