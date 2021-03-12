Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor." ifadesini kullandı.
Ankara
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Koca, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kasımlar köyünde yaşayan ve periyodik olarak kontrol edilmeleri gereken iki kardeşe verilen evde sağlık hizmeti görüntülerini paylaştı.
Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet. pic.twitter.com/LgmWhHnSJQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2021
Bakan Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet." açıklamasında bulundu.
Videoda, haftalık olarak kan ölçümlerinin yapılması gereken iki kardeş için Kasımlar köyüne giden sağlık ekipleri yer alıyor. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri iki kardeşin kanlarını alıp gerekli muayenelerini de yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.