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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 12.03.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koca, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kasımlar köyünde yaşayan ve periyodik olarak kontrol edilmeleri gereken iki kardeşe verilen evde sağlık hizmeti görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet." açıklamasında bulundu.

Videoda, haftalık olarak kan ölçümlerinin yapılması gereken iki kardeş için Kasımlar köyüne giden sağlık ekipleri yer alıyor. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri iki kardeşin kanlarını alıp gerekli muayenelerini de yapıyor.

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Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
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