Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları semt pazarlarında maske takmaları konusunda uyardı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.
Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.