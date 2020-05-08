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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları semt pazarlarında maske takmaları konusunda uyardı.

Barış Gündoğan   | 08.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı:

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı. 

Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.

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