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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı

Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadeleye ilişkin "Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak." dedi.

Duygu Yener   | 12.08.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınının tüm dünyada her alanda hayatı etkilediğini belirtti.

Sağlığın salgının en dramatik tarafı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım."

Koca bayramda koronavirüse yakalanan hastanın mesajını paylaştı

Bakan Koca "Bayram dönüşü korkusu" başlığıyla, isminin açıklanmasını istemeyen bir hastanın koronavirüse nasıl yakalandığını anlatan mesajını da paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan koronavirüs hastasının mesajı şöyle:

"Bayramın 1. günü, teyzemin geliniyle kalabalık bir misafir topluluğuna yemek hazırladık. Ertesi gün gelin pozitif çıktı. Bayramdan sonraki ilk gün şiddetli baş ağrısı duydum. Sinüzit ağrısına benziyordu. Önemsemedim. İstanbul'a döndük. Eşime, en küçüğünden en büyüğüne çocuklara da kovid tanısı kondu. Anneme, babama, dayıma, teyzeme virüs bulaştı. Onlara bir şey olacak korkusuyla gözüme uyku girmiyor."


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