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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan "kısmi kapanmada vakaların azaltılması" çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 14.04.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan "kısmi kapanmada vakaların azaltılması" çağrısı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

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