Sağlık Bakanı Koca'dan "kısmi kapanmada vakaların azaltılması" çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
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Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021